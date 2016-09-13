Сирійські військові заявили про збитий ізраїльський винищувач

Про це йдеться в заяві сирійського державного агентства Sana.

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Згідно з повідомленням, 13 вересня о 01:00 ізраїльські ВПС нанесли авіаудар по позиціях Сирійської армії в провінції Кунейтра. Сирійські протиповітряні сили нібито збили ізраїльський винищувач на південь від міста Кунейтра і безпілотник на захід від селища Сасаа.

Раніше ізраїльські військові повідомили, що у вівторок Голанські висоти зазнали мінометного обстрілу з території Сирії. У відповідь ізраїльскі ВПС через кілька годин після початку чергового перемир'я в Сирії нанесли удари по артилерійських позиціях сирійських урядових сил.

Як повідомлялося, 12 вересня в Сирії з моменту заходу сонця офіційно набрав чинності режим припинення бойових дій, про який домовилися Сполучені Штати Америки і Росія, і до якого приєдналася частина протиборчих сил в самій Сирії.

Урядові сили Сирії, вірні уряду Асада, заявили, що протягом тижня будуть дотримуватися режиму тиші", але залишають за собою право на відповідь у випадку порушень. Більшість повстанських груп теж дали знати, що мають намір дотримуватися перемир'я.

Значним стало винятком повстанський об'єднання "Ахрар аш-Шам", що об'єднує досить радикальні ісламські групи і теж визнана терористичним в Сирії і Росії, але не вважається терористичним в США.

В результаті громадянської війни в Сирії, яка триває з весни 2011 року, за оцінками ООН, загинули понад чверть мільйона осіб, понад 11 мільйонів стали вимушеними переселенцями або біженцями.