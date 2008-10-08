Єхануров має довідку, що зброю до Судану не продавали

Україна має сертифікат, згідно з яким Кенія є кінцевим покупцем військової техніки, яку перевозило судно «Фаїна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам в Охріді міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, коментуючи інформацію в ЗМІ про те, що танки та зброя, які знаходяться на захопленому піратами судні «Фаїна», призначалися для Південного Судану.

«В Україні є сертифікат, за яким кінцевим споживачем цієї зброї є Кенія. Крапка», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

У зв’язку з цим він також заявив, що виключає силовий варіант звільнення з заручників членів екіпажу цього судна.

«Українська сторона виступає виключно за ведення переговорів, ми проти силового варіанту. Головна цінність – це люди», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого - 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Переговори з піратами про звільнення моряків «Фаїна» здійснюють Міністерство оборони Кенії і судновласники. Пірати вимагають за судно і вантаж 20 млн. доларів викупу.

Судно знаходиться під наглядом декількох американських кораблів зі складу 5-го флоту, що мають завдання не допустити вивантаження зброї на берег.

7 жовтня Бі-Бі-Сі повідомило, що має документи, які нібито підтверджують, що боєприпаси і танки на борту суховантажу "Фаїна", захопленого піратами біля берегів Сомалі, могли призначатися для Південного Судану. За даними радіостанції, копія вантажної декларації свідчить про те, що контракт на постачання техніки був укладений міністерством оборони Кенії від імені уряду Південного Судану. Кенійське оборонне відомство, відповідно до цього документа, є лише одержувачем вантажу.

Контрактні номери танків, гранатометів і зенітних установок містить код GOSS, який, як повідомили Бі-Бі-Сі військові експерти, зазвичай використовується як скорочення від "Government of South Sudan" (з англійської – “уряд Південного Судану”).

Водночас сьогодні Рада національної безпеки і оборони заявила, що абревіатура GOSS означає підрозділ матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони Кенії – General Ordnance and Security Supplies”.