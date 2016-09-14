Колишній президент Ізраїлю потрапив до лікарні після інсульту

Про це повідомили в його канцелярії, передає Бі-Бі-Сі.

"Лікарі екс-президента Переса ввели йому наркоз і роблять інтубацію, щоб найкращим чином продовжувати його лікування", - сказано в заяві представників Переса.

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За їх словами, 93-річному політику незабаром зроблять комп'ютерну томографію, щоб отримати оновлену інформацію про його стан.

Раніше в цьому році Перес вже двічі потрапляв до лікарні через проблеми з серцем.

Шимон Перес займав пост президента Ізраїлю з 2007 по 2014 рік. Він також кілька разів очолював міністерство оборони Ізраїлю, міністерство фінансів, міністерство зв'язку, МЗС, МВС та інші відомства.

У 1994 році він був удостоєний Нобелівської премії миру - разом з прем'єр-міністром Іцхаком Рабіном і палестинським лідером Ясіром Арафатом.