Стан здоров'я колишнього президента Ізраїлю Шимона Переса залишається важким

Про це повідомляє Vesty Israel в Facebook.

"Ранкова зведення про стан екс-президента Шимона Переса: стан важкий, але стабільний. Є слабка реакція в момент короткого зменшення дозування ліків для підтримки штучної коми: Перес подавав знак, що чує оточуючих, і навіть злегка потиснув руку лікареві. Мозкова кровотеча припинилася, але питання про операцію знято: лікарі вважають, що вона не поліпшить стан пацієнта", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що він підключений до апарату штучного дихання і знаходиться в медикаментозному сні.

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що Перес був госпіталізований в одну з клінік з інсультом.

Шимон Перес займав посаду президента Ізраїлю з 2007 по 2014 рік. Він також кілька разів очолював міністерство оборони Ізраїлю, міністерство фінансів, міністерство зв'язку, МЗС, МВС та інші відомства. У 1994 році він був удостоєний Нобелівської премії миру - разом з прем'єр-міністром Іцхаком Рабіном і палестинським лідером Ясіром Арафатом.