Бойовики ІД заявили про захоплення у полон офіцера ФСБ РФ (фото)

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на медіа терористів під назвою Furat.

Так, опубліковано відеозвернення чоловіка, який називає себе Євгеном Петренком — позаштатним співробітником 2-го оперативного відділу ФСБ Росії по Москві у званні капітана.

Чоловік на відео не говорить, за яких обставин він був затриманий і де перебуває. Він лише розповів, що його затримала "служба безпеки халіфату" при виконанні чергового завдання.

У зверненні він просить Путіна й ФСБ звільнити його.

Читайте такожООН: Бойовики ІД взяли в полон 3000 біженців в Іраку

Він стверджує що прописаний у місті Царіцин Московської області, хоча такого міста не існує.

У цього ролика є декілька відмінностей від інших пропагандистських відео ІД: на ньому немає бойовиків, хоча зазвичай у подібних роликах показують хоча б одного. Крім того, на одязі чоловіка прикріплений бейдж з написом "Кафір" (невіруючий - Ред.) — раніше подібні нашивки для полонених бойовики не використовували. Також зазвичай ІД вдягало полонених у помаранчеві (а не чорні - Ред.) роби й не одягала на них бейсболки.

ФСБ Росії поки не прокоментувало відео.