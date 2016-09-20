У США розбився літак-розвідник U-2, один із пілотів загинув

Інцидент стався в окрузі Саттер, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що літак розбився незабаром після зльоту під час виконання тренувального завдання.

Обидва пілоти зуміли катапультуватися, проте, в результаті інциденту один із них загинув, інший отримав травми.

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Літак-розвідник U-2 використовується для фотозйомки і перехоплення повідомлень.

Раніше УНІАН повідомляв, що багатоцільовий винищувач F/A18C військово-повітряних сил Швейцарії зник під час тренувального польоту в центральній частині країни.