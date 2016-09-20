У США розбився літак-розвідник U-2, один із пілотів загинув
23:08, 20 вересня 2016Світ
785 0оновлено
У вівторок, 20 вересня, на півночі Каліфорнії розбився літак-розвідник U-2 ВПС США.
U. S. Air Force
Інцидент стався в окрузі Саттер, повідомляє Reuters.
Повідомляється, що літак розбився незабаром після зльоту під час виконання тренувального завдання.
Обидва пілоти зуміли катапультуватися, проте, в результаті інциденту один із них загинув, інший отримав травми.
Читайте такожНа китайському авіашоу розбився літак, загинув пілот (відео)
Літак-розвідник U-2 використовується для фотозйомки і перехоплення повідомлень.
UPDATE: Pilots in U-2 spy plane crash ejected safely. via @KVeklerovhttps://t.co/1rbzloEJYdpic.twitter.com/eLORyLRHAb— SFChronicle (@sfchronicle) September 20, 2016
Раніше УНІАН повідомляв, що багатоцільовий винищувач F/A18C військово-повітряних сил Швейцарії зник під час тренувального польоту в центральній частині країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter