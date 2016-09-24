Угруповання "Талібан" контролює 10% території Афганістану – генерал США

Про це повідомляє Радіо Свобода.

23 вересня американський генерал Джон Ніколсон заявив у Пентагоні, що окрім цього на території Афганістану перебуває до 1 тисячі 300 бойовиків угруповання "Ісламська держава", які отримують гроші і вказівки від ісламістів у Сирії.

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За інформацією Ніколсона, афганські військові у боротьбі з ісламістами несуть великі втрати, оскільки не мають належного озброєння та підготовки.

Джон Ніколсон повідомив, що міжнародна коаліція під проводом США допоможе афганським військовим розширити контроль всередині країни і покращити підготовку армії.

Ніколсон зазначив, що упродовж останніх місяців афганська армія знищила багато лідерів угруповання "Ісламська держава". Наразі, каже він, бойовики цього угруповання перебувають у провінції Нангархар і є переважно колишніми членами "Талібану".

Американський генерал зазначив, що мирна угод, підписана 22 вересня між афганською владою та ісламським лідером угруповання "Хезб-е-Ісламі" Ґульбеддіногм Хекматіяром, є важливим кроком для досягнення миру у країні.