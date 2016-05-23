Обама підтвердив знищення лідера афганських талібів

Американський президент назвав його смерть "важливою віхою" в зусиллях із досягнення миру в Афганістані, передаэ радіо "Свобода". "Ми усунули лідера організації, яка продовжує напади на американські та коаліційні сили, воювати проти афганського народу, і ставить себе в один ряд із такими екстремістськими групами, як «Аль-Каїда»", – вказав Барак Обама.

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Афганська влада також підтверджує, що Мансур був убитий 21 травня внаслідок нападу американського безпілотника в південно-західній пакистанській провінції Белуджистан, на самому кордоні з Афганістаном.

Міністерство закордонних справ Пакистану розкритикувало напад як порушення суверенітету, заявивши, що США не повідомили Ісламабаду про проведення операції.

Ахтар Мансур був оголошений лідером талібів у липні 2015 року після підтвердження даних про смерть попереднього лідера талібів мулли Мохаммада Омара.