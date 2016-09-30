Безпілотник США в Афганістані вбив 15 цивільних осіб, ще 13 отримали поранення – ООН

Про це йдеться в заяві Організації Об'єднаних Націй (ООН) із закликом провести незалежне розслідування інциденту, поширеній в четвер, передає Reuters.

Авіаналіт стався рано вранці в середу в місцевості Ачин в районі провінції Нангархар, ціллю якого повинні були стати бойовики «Ісламської держави», які за даними розвідки, знаходились саме там.

Місія ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА) повідомила, що деякі бойовики, можливо, були вбиті в ході авіаудару, але багато хто з жертв були цивільними особами. Жертвами стали студенти, вчителі та члени сімей, які вважається, прибічників уряду.

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«МООНСА підтверджує необхідність для всіх сторін в конфлікті дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом», – наголошується в заяві ООН.

«МООНСА закликає уряди і міжнародні збройні сили почати негайне, незалежне, неупереджене, прозоре і ефективне розслідування цього інциденту», – додали в Організації.

Військове командування США підтвердило, що був здійснений авіаудар в місцевості Ачин, спрямований проти бойовиків ІДІЛ, але зазначив, що збирається інформація щодо тверджень про жертви серед цивільного населення.

«Ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб уникнути жертв серед цивільного населення в цих операціях, і будемо продовжувати працювати з афганською владою, щоб визначити, чи є привід для додаткового розслідування», – йдеться в заяві військового командування США.