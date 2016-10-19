Зустріч "нормандської четвірки": для Путіна у Берліні готують акцію протесту

У Берліні, де сьогодні проходитиме зустріч «нормандської четвірки», готуються зустріти президента РФ Володимира Путіна протестами, повідомляє ТСН.

Зазначається, що очільник Кремля не відвідував Берлін уже 4 роки і цього разу у місті готується акція протесту у зв'язку із його візитом.

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В той же час проведення зустрічі, яку підтвердили лише за день, розпочнеться о 18.30 за Києвом. В ній візьмуть участь Меркель, Олланда і Порошенко. Лише потім приєднається російський президент.

Нагадаємо, зустріч президента України Петра Порошенка з керівництвом Європейського Союзу скасовано через проведення переговорів на найвищому рівні у "нормандському форматі" 19 жовтня в Берліні.

Раніше планувалося, що Порошенко прибуде до Брюсселя ввечері в середу, 19 жовтня та проведе зустріч з президентом Європейської ради Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та президентом Європарламенту Мартіном Шульцем.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив участь Володимира Путіна в переговорах у «нормандському форматі» у Берліні для того, щоб «звірити годинники». Але, за словами Пєскова, говорити про конкретні домовленості зарано.