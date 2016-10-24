КПК: за три роки у Китаї були викриті три мільйони чиновників-корупціонерів

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, дисциплінарна інспекція центрального комітету партії також надала інформацію про те, що понад 400 так званих селян-корупціонерів були затримані в цьому році за межами країни.

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У ці дні в Пекіні проходить закритий з'їзд партії. Деякі аналітики вважають, що в ході чотириденного партійного з'їзду будуть прийняті рішення, які посилять владу і збільшать повноваження Сі Цзіньпіна.

Оприлюднення цієї інформації має продемонструвати високу ефективність нової антикорупційної політики, розпочатої з ініціативи голови КНР Сі Цзіньпіна, зазначив кореспондент Бі-бі-сі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно колишнього керівника КПК провінції Юньнань засудили до смертної кари з дворічною відстрочкою за систематичне хабарництво.