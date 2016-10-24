Керрі висловив занепокоєність з приводу поновлення ударів російської авіації по Алеппо

Як заявив на брифінгу речник Державного департаменту США Джона Кірбі, про це йшлося під час телефонної розмови Керрі та Лаврова. (Брифінг Кірбі транслювався на сайті Держдепартаменту).

"Вони обговорили ситуацію в Алеппо. Секретар висловив стурбованість щодо відновлення повітряних бомбардувань і наземних атак в Алеппо, які здійснюють режим (президента Сирії Башара аль-Асада - УНІАН) та Росія", - сказав Кірбі.

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Як зазначив речник Держдепартаменту, Керрі та Лавров також говорили про важливість продовження багатосторонніх переговорів у Женеві, а також, як і раніше, обговорили спроби знаходження шляхів, щоб "домогтися істотного припинення бойових дій та доставки гуманітарної допомоги до жителів Алеппо, які опинилися у безвихідній ситуації".

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Алеппо розпочалася "гуманітарна пауза". Протягом 11 годин російські війська та сирійські урядові сили обіцяли не бомбардувати непідконтрольні їм квартали міста. "Гуманітарну паузу" було подовжено і на подальші два дні.

Однак сьогодні вже з’явились повідомлення, що урядові війська за підтримки російської авіації продовжують наступ на Алеппо.