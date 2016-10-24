В Алеппо продовжилися бойові дії після закінчення "гуманітарної паузи"

Спостерігачі за правами людини у Сирії, базовані у Лондоні, повідомляють, що 23 жовтня повітряних ударів завдали по утримуваних повстанцями східних районах Алеппо, передає Радіо Свобода.

За повідомленням спостерігачів, урядові війська просунулися у південних околицях Алеппо, захопивши територію, з якої прострілюються утримувані повстанцями райони Рашідін і Хан-Туман.

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У боях загинули щонайменше 20 бойовиків, переважно з угруповання "Джабгат Фатех аш-Шам" (колишнє "Фронт ан-Нусра").

Минулої ночі зіткнення відбулися зіткнення уздовж лінії фронту, яка розділяє Алеппо на захід і схід.

Як повідомляв УНІАН раніше, запеклі бої почалися в сирійському місті Алеппо, після того, як в суботу завершився режим припинення вогню, який діяв усього три дні. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії, повідомляє, що бої і авіаудари поновилися ввечері в суботу.