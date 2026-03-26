Залишився сам на позиції і змусив окупантів тікати: десантник став Героєм України

Оборонець знищив 10 окупантів за один бій.

Десантник 25-ї Січеславської окремої повітрянодесантної бригади 7-го корпусу Десантно-штурмових військ Дмитрій "Ірландець" Ященко став Героєм України за стійкість при обороні Покровська.

Відповідно до указу президента, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу солдату Дмитрію Ященку присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

На своїй сторінці у Facebook 25-а бригада розповіла деталі подвига свого бійця. Повідомиляється, що під час боїв за Покровськ Дмитрій Ященко з позивним "Ірландець" залишився один на позиції – троє побратимів загинули від ударів ворожих FPV-дронів.

Відео дня

Зазначається, що він перебував п’ять діб без води, їжі та зв’язку, постійно змінюючи позиції та відбиваючи ворожі штурми.

"В одному з боїв самостійно ліквідував понад 10 окупантів. Решта росіян втекла, вважаючи, що проти них працює підрозділ. Вийшов із міста, коли дійшов до суміжників та допоміг евакуювати пораненого побратима", - сказано в повідомленні.

Бої за Покровськ

Як повідомляв УНІАН, військовий оглядач Денис Попович зазначав, що бої за Покровськ та Мирноград ще тривають.

За його словами, росіяни планували захопити Донецьку область до 1 квітня, але до цієї дати вони цього не зроблять, але від свої намірів по захопленню області не відмовляються.

Зараз відбуваються бої за місто Костянтинівка Донецької області. За його словами, ворог зараз намагається знести це місто - постійно бомбардує, обстрілює. При цьому нагадав, що було відео, як ворог обстрілює Костянтинівку фосфорними боєприпасами, фактично випалюючи місто. Він наголосив, що росіяни намагаються охопити Костянтинівку з флангів, атакуючи буквально з трьох сторін.

Вас також можуть зацікавити новини: