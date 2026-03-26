Хотіли прорвати оборону: на Покровському напрямку зупинено широкий наступ росіян

Під час відбиття двох атак українські захисники знищили близько півсотні окупантів.

Сили оборони України зупинили широкий наступ росіян у Покровській агломерації.

Як повідомляє пресслужба 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, ворог проявив активність одразу на кількох напрямках у смузі оборони зазначеного підрозділу ЗСУ. Таким чином, росіяни намагалися прорвати оборону завдяки мобільності та застосуванню техніки. За словами українських військових, на підступах до Гришиного противник пішов у штурм на мототехніці, намагаючись швидко потрапити до населеного пункту.

"Атаку відбили підрозділи 155 окремої механізованої бригади та 32 окремої механізованої бригади. Ворог зазнав втрат. Українські військові зупинили його на підходах до Гришиного. Одночасно у районі Мирнограду окупанти діяли на автотранспорті, намагаючись розвинути наступ та прорватися у Родинське. Загрозу ліквідували 7 корпус швидкого реагування ДШВ та 1-й корпус Національної гвардії України "Азов", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зокрема, по окупантах відпрацювали бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 14-та бригада оперативного призначення НГУ "Червона Калина", повідомляє пресслужба.

Загалом під час відбиття двох атак українські захисники знищили близько 50 окупантів, понад 10 мотоциклів та 2 одиниці автотранспорту противника.

Активізація застосування дронів росіянами

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська суттєво активізували застосування безпілотників на південному напрямку, майже подвоївши їхню кількість. Щоденна кількість використаних БпЛА продовжує зростати, зокрема це баражувальні боєприпаси типу "Молнія-2" та "Ланцет". За словами речника, якщо ще кілька тижнів тому фіксували близько 300 запусків, то нині цей показник сягнув уже приблизно 550. Волошин сказав, що таке збільшення свідчить про намір противника розширити kill zone - зону ураження, збільшити дальність атак і активніше бити по логістичних маршрутах ЗСУ.

