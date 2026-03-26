Багато втратила: туристка розповіла про прикрі помилки під час першої поїздки до Південної Кореї

Жінка шкодує, що не підготувалася заздалегідь до відвідування Сеула та його околиць.

Південна Корея, завдяки своїй багатій історії, неймовірній природі, розвиненим технологіям, яскравій гастрономії та культурі K-pop, є одним із найбажаніших туристичних напрямків світу.

Однак, вирушаючи до цієї країни Азії, західні туристи, зокрема через незнання особливостей місцевої культури, ризикують припуститися низки прикрих помилок, здатних вплинути на загальне враження від усієї поїздки.

Американська авторка Джеймі Девіс Сміт вирушила у свою першу сімейну подорож до Південної Кореї, і є п'ять речей, які вона хотіла б зробити інакше наступного разу.

"Коли я планувала літню поїздку нашої сім'ї до Японії, зупинка в Південній Кореї спочатку не входила в маршрут. Однак, коли я знайшла вигідну пропозицію на квитки преміум-економ-класу до Токіо з пересадкою в Сеулі, я вирішила продовжити наше перебування в столиці Південної Кореї і провести п'ять днів, вивчаючи місто. У підсумку ми з дітьми полюбили Південну Корею, але наша поїздка, ймовірно, була б кращою, якби я уникнула цих п'яти помилок", – розповіла вона в розмові з Business Insider.

1. Варто було додати більше піших походів і прогулянок на природі

За словами Джеймі, оскільки Сеул – це енергійний мегаполіс, перед поїздкою вона припускала, що більшу частину часу вони проведуть, оглядаючи міські пам'ятки. Однак у підсумку гори та природна краса Сеула справили на неї більше враження, ніж будь-що інше в місті.

"Зовсім випадково я забронювала номер у готелі прямо поруч із парком Намсан, величезним лісом у горах у межах міста. Моя родина здійснила дві тривалі, незаплановані прогулянки парком – і вони виявилися одними з найкращих моментів поїздки. Хоча я рада, що ми випадково натрапили на цю міську оазу, я б хотіла більш цілеспрямовано спланувати відвідування природних пам'яток у Сеулі та його околицях", – зазначила вона.

2. Варто було приділити більше уваги враженням за межами Сеула

Жінка згадує, що під час поїздки її сім'я досліджувала старовинні палаци Сеула, занурювалася в культуру K-pop і куштувала корейську вуличну їжу. Також вони двічі виїжджали з Сеула на одноденні екскурсії – у демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореєю і на місця зйомок корейських дорам.

Втім, за її словами, хоча вона думала, що п'яти днів буде достатньо, щоб відчути країну, у підсумку вона шкодувала, що не встигла вивчити її за межами столиці. Наприклад, вона б із задоволенням відвідала вулканічний острів Чеджу або пляжі та гори Пусана.

3. Варто було глибше вивчити історію та культуру країни

"Коли я подорожую, я зазвичай намагаюся дізнатися більше про місце, яке відвідую, оскільки це завжди збагачує мій досвід. Однак, прилетівши до Сеула, я зрозуміла, як мало я насправді знала. Наприклад, я б хотіла приділити більше часу вивченню японської окупації Кореї та Корейської війни. Відгомони цих подій відчуваються всюди", – поскаржилася Джеймі.

Також вона хотіла б краще познайомитися з популярними місцевими гуртами та послухати більше K-pop до прильоту, оскільки ця музика є важливою частиною корейської культури і вона всюди.

4. Варто було заздалегідь ознайомитися з місцевою культурою цілодобових магазинів

За словами Джеймі, у Сеулі всюди є цілодобові магазини і вони зовсім не схожі на ті, до яких вона звикла вдома: якщо у США їх часто сприймають як крайній захід для швидкого перекусу, то у Південній Кореї вони є невід'ємною частиною міського життя.

"Мене вразила велика різноманітність недорогих страв, закусок і напоїв, що пропонуються в цих магазинах, а також той факт, що в багатьох з них є місця для сидіння. До кінця мого перебування в Південній Кореї я звикла швидко, недорого і смачно (а іноді навіть корисно) перекушувати разом з дітьми за столиком у магазині, що знаходиться в декількох кроках від дому. У Сполучених Штатах таке практично нечувано, і я шкодую, що не перейняла цю типово корейську звичку набагато раніше. Таким чином, ми могли б заощадити гроші на їжі та швидко скуштувати ще більше місцевих страв", – зазначила жінка.

5. Варто було купити проїзний на місцевий транспорт одразу ж в аеропорту

Мандрівниця пояснила, що для більшості туристів розгалужена система громадського транспорту Сеула є найкращим способом пересування містом. Однак її використання пов'язане з деякими несподіваними труднощами.

За її словами, у свій перший повний день у Сеулі вона хотіла поїхати на автобусі. Але виявилося, що у неї немає можливості оплатити проїзд, оскільки на автобусних зупинках не продаються паперові проїзні, а в автобусах не приймають готівку або кредитні картки. У підсумку їй довелося добиратися до потрібного місця на Uber.

"Кілька додаткових доларів – це не кінець світу, але я люблю користуватися громадським транспортом під час подорожей і шкодую, що не підготувалася краще. Хоча я була дуже втомлена, коли приземлилася в Сеулі, мені слід було витратити кілька хвилин на купівлю проїзного перед виходом з аеропорту, щоб спростити користування громадським транспортом. Після того, як я придбала його в середині поїздки, пересуватися містом стало легко і недорого. Картка, яку я купила, оформлена в стилі "Гри в кальмара", що робить її ще й класним сувеніром", – підсумувала вона.

