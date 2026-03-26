Ціни на золото падають на тлі ослаблення сподівань на зниження процентних ставок цього року

Війна в Ірані зробила долар привабливішим для інвесторів.

Ціни на золото в четвер, 26 березня, впали на 2%. Річ у тім, що ціни на нафту знову перевищили позначку в 100 доларів, що знову викликало побоювання щодо зростання інфляції, а інвестори практично виключили ймовірність зниження процентних ставок у США цього року.

Агентство Reuters пише, що станом на 12:24 за київським часом спотова ціна на золото знизилася до 4 441,20 долара за унцію. Таким чином, 1 грам дорогоцінного металу обійдеться в 143,26 долара.

Конфлікт в Ірані та його потенційний негативний вплив на світову економіку посилили привабливість долара США як безпечної гавані, зазначив аналітик ActivTrades Рікардо Евангеліста

Ця динаміка посилюється побоюваннями, що енергетична криза й надалі підштовхуватиме інфляцію вгору, змушуючи центральні банки, включаючи Федеральну резервну систему, зайняти більш жорстку позицію. Це, у свою чергу, підтримує долар США та прибутковість облігацій, чинячи тиск на дорогоцінний метал.

Зміцнення долара робить золото дорожчим для міжнародних покупців. Хоча золото розглядається як засіб захисту від інфляції в довгостроковій перспективі, підвищення процентних ставок знижує привабливість цього активу.

При цьому спотова ціна на срібло впала на 4,2% до 68,31 долара за унцію. Спотова ціна на платину знизилася на 1,8% до 1884,61 долара, а на паладій – на 3,4% до 1375,49 долара.

23 березня долар зміцнився на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що різко знизило апетит інвесторів до ризику та підвищило попит на безпечні активи.

При цьому НБУ встановив на 26 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,87 гривні за долар. Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти було встановлено на рівні 50,85 гривні за один євро.

