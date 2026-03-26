Війна в Ірані призвела до радикальних змін на європейському ринку вживаних автомобілів

Війна порушила найважливіший судноплавний маршрут, яким перевозиться приблизно 20% світових постачань нафти.

Через війну в Ірані ціни на бензин різко зросли, що спричинило бум продажів вживаних електромобілів по всій Європі - труднощі на АЗС змушують споживачів відмовлятися від автомобілів з традиційними двигунами. Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, середня ціна бензину в ЄС з 23 лютого до 16 березня піднялася на 12% і досягла 1,84 євро за літр. Це спричинило глибокі структурні зміни на автомобільному ринку.

"На ринку вживаних автомобілів зараз спостерігається бум електромобілів", - розповів Тер'є Дальгрен, аналітик найбільшого в Норвегії ринку вживаних автомобілів Finn.no.

Він додав, що електромобілі нещодавно обігнали дизельні моделі і стали найбільш продаваним типом автомобілів на сайті компанії.

Водночас французька онлайн-платформа з продажу вживаних авто Aramisauto повідомила, що її частка на ринку електромобілів з 16 лютого по 9 березня майже подвоїлася – з 6,5% до 12,7%.

За ті самі три тижні частка бензинових авто на Aramisauto скоротилася з 34% до 28%, а дизельних – з 14% до 10%.

Нідерландська компанія OlX повідомила про різке зростання попиту на електромобілі на своїх ринках: у Франції – на 50%, у Румунії – на 40%, у Португалії – на 54%, а в Польщі – на 39%. За словами фахівців, темпи зростання "щотижня прискорюються на всіх ринках".

"Особливо показовим є те, що інтерес до електромобілів вже зростав до недавніх подій. Схоже, нестабільність прискорила перехід, який уже йшов повним ходом", – говорить генеральний директор OlX Крістіан Гізі.

У скандинавських країнах також фіксують стрімке зростання продажів електромобілів. На шведській платформі Blocket за перші два тижні березня продажі електромобілів збільшилися на 11% у порівнянні з попереднім двотижневим періодом.

У Німеччині найбільший онлайн-авторинок mobile.de повідомив, що з початку березня частка пошуку електромобілів на його сайті зросла з 12% до 36%, а дилери отримали на 66% більше запитів щодо вживаних електрокарів порівняно з лютим.

"Наразі високі ціни на бензин призводять до зростання попиту на електромобільність", – кажуть у mobile.de.

Зазначимо, що продажі вживаних електромобілів, як правило, швидше реагують на коливання цін на бензин, ніж продажі нових машин. Це пов’язано з тим, що вони дешевші і готові до експлуатації прямо з автосалону, на відміну від нових автомобілів, доставка яких часто займає місяці.

Варто також сказати, що останнім часом ринок вживаних електромобілів суттєво розширився. Більш широкий вибір моделей та батарей допомогли розвіяти побоювання покупців з приводу старих електричних машин.

