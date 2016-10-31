Поштовий скандал Клінтон: ФБР випадково виявило тисячі нових листів, ордер на їх вивчення вже видано

Про це повідомляє DW з посиланням на Associated Press.

За даними джерела AP, мова йде про тисячі електронних листів, випадково знайдених під час розслідування проти колишнього конгресмена Ентоні Вайнера в комп'ютері, який він використовував спільно зі своєю екс-дружиною Хумой Абедін. Та у свою чергу впродовж багатьох років працює разом з Клінтон. Глава ФБР Джеймс Комі не пояснив, яким є зміст цих листів, зазначивши, що йому невідомо, наскільки вони можуть бути важливі як докази.

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Між тим дії самого Комі 30 жовтня піддав критиці Гаррі Рід, лідер демократичної більшості в Сенаті США. Він звернувся до директора ФБР з листом, в якому висловив припущення, що заява Комі про нове розслідування проти Клінтон за 11 днів до виборів саме може порушувати закон Хетча (Hatch Act), що забороняє держслужбовцям використовувати службове становище для надання політичного впливу на хід передвиборних кампаній.

Розслідування проти Клінтон було припинено в липні 2016 року без пред'явлення позову. Раніше, 28 жовтня, глава ФБР Джеймс Комі оголосив, що його відомство може поновити справу, оскільки виявлено нові докази.