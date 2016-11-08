У США та Росії висловились проти зміни права вето в Радбезі ООН

Два постійні члени Ради безпеки ООН – США і Росія – висловилися проти зміни права вето.

Читайте такожУ Чорногорії готувався державний переворот, ЗМІ повідомили про причетність росіян

Як сказано у листі постійного представника США при ООН Мішель Сісон, США підтримають обґрунтовані пропозиції щодо незначного розширення Ради постійними і непостійними членами.

Але при цьому Вашингтон "проти будь-якого розширення або зміни права вето".

У свою чергу Москва також визнає необхідність розширення Радбезу. За словами заступника постпреда Росії при ООН Володимира Сафронкова, якого цитує "Радіо ООН", загальна кількість членів Ради не повинна істотно перевищувати 20 країн.

"Для нас неприйнятні будь-які ідеї, які ведуть до обмеження прерогатив нинішніх постійних членів Ради Безпеки, включаючи право вето", – заявив Сафронков на засіданні Генеральної Асамблеї, присвяченому реформі ООН.

Як повідомляв УНІАН, Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн виступив за обмеження права вето постійних членів Радбезу ООН. За його словами, право вето потрібно обмежувати при вирішенні питань військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Як відомо, раніше Росія заблокувала в Раді безпеки ООН внесену Францією резолюцію по Алеппо. Проект резолюції передбачав припинення авіаударів і польотів військової авіації над Алеппо і закликав до перемир'я і доступу до гуманітарної допомоги по всій Сирії.

Також Росія ветувала резолюції по Криму та катастрофі МН17 на Донбасі.