Пєсков заявив про контакти зі штабом Трампа, у нового президента США спростовують зв'язок з Кремлем

В інтерв'ю Associated Press прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що під час президентської гонки в США Москва підтримувала контакти зі штабами обох суперників — Хілларі Клінтон і Дональда Трампа, передає РБК.

Пєсков охарактеризував ці контакти як «цілком природні, цілком нормальні».

«І наші експерти, наші фахівці з США, з міжнародних справ... Вони, звичайно, постійно розмовляють зі своїми колегами тут, у тому числі з групи Трампа», - розповів Пєсков.

За його словами, російські фахівці контактували і з людьми зі штабу Клінтон.

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«Звичайно, цілком природно, що російські експерти намагаються підтримувати діалог з людьми з різних таборів. Дуже важливо розуміти основні течії та основні тенденції, нюанси і позиції різних сторін, в різних таборах, тут, в Сполучених Штатах», - підкреслив прес-секретар російського президента.

Пєсков нагадав, що Москва зберегла «дуже хороші стосунки з колишнім держсекретарем США Генрі Кіссінджером, а також з деякими вченими і пов'язаними з зовнішньою політикою експертами з російсько-американських відносин».

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Прес-секретар обраного президента Дональда Трампа Хоуп Хікс у розмові з агентством відкинула ці повідомлення і заявила про відсутність таких контактів.

«Такого ніколи не відбувалося. Немає ніякого зв'язку між кампанією і якимись іноземними структурами в ході кампанії», - сказала вона.

Раніше заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков визнав, що зовнішньополітичне відомство контактувало з командою Трампа в ході передвиборної кампанії. Він вказав, що люди, які входять в найближче оточення нового президента, завжди були на виду і займали дуже відповідальні посади. «Не скажу, що всі, але цілий ряд з них підтримували контакти з російськими представниками», - заявив дипломат.

При цьому Рябков зазначав, що «позиції, які озвучували представники кампанії Трампа і люди з його оточення щодо Росії, досить жорсткі». «Ми не бачили ніяких підстав для того, щоб якось відходити від своєї оцінки, що в США на етапі передвиборної боротьби склався, по суті справи, двопартійний консенсус на антиросійській основі», - розповів він.

У Москві неодноразово заперечували наявність можливості вплинути на результати виборів президента США. Путін наприкінці жовтня назвав «повною маячнею і нісенітницею» заяви про те, що Трампа можна розглядати як російського фаворита в цій гонці. Путін припустив, що Трамп представляє інтереси простих людей, «тієї частини суспільства, яка втомилася від еліт у владі».