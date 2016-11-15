З'явилися фото наслідків обстрілу лікарні в передмісті Алеппо (фоторепортаж)

Загалом під Алеппо за останні 24 години розбомбили три лікарні, повідомляє ВВС.

За даними правозахисників, щонайменше одна людина загинула в результаті ударів по селі Авайджел, який утримують повстанці.

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Напередодні руйнування отримали лікарні в передмісті Алеппо - Атаребе і Кафрнахе. Деякі пацієнти були перевезені в Авайджел, де знову потрапили під бомбардування.

Хто завдав авіаударів, Сирійський центр моніторингу за правами людини не уточнює. Раніше правозахисники заявляли, що авіаудари завдає сирійська авіація при підтримці авіації Росії.

Як повідомляв УНІАН, за кілька годин після розмови з Путіна з Дональдом Трампом Росія відновила бомбардування Сирії. За даними активістів, синхронно з початком "масштабної операції" РФ удари по Алеппо почала авіація Асада.