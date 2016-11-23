Вибух на хімзаводі у США: мешканців міста примусово евакуюють (фото)

На промисловому підприємстві по виготовленню аерозолів та інших хімічних речовин в американському штаті Канзас стався вибух, який зупинив роботу міста і викликав евакуацію більшості жителів, повідомляє інформагентство The Associated Press.

Інцидент стався у вівторок близько сьомої ранку за місцевим часом в містечку Неодеша. В місті проживають близько 2,5 тис. жителів. Відразу після інциденту була проведена примусова евакуація декількох кварталів навколо підприємства, школа в місті була закрита протягом всього дня.

Видання зазначає, що федеральні інспектори з безпеки розслідують вибух та причини пожежі на хімічному заводі. При цьому наголошується, що в результаті аварії постраждав один співробітник.

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"57-річний чоловік, співробітник заводу, був доставлений в лікарню з опіками", - уточнюється в публікації.

Лікарі зазначають, що травми потерпілого не вважаються такими, що становлять загрозу для життя.

Влада звернулася до жителів міста з проханням не вживати воду з кранів для пиття і приготування їжі.

Тим часом адміністрація з питань безпеки та гігієни праці вже почала своє розслідування.

Нагадаємо, у США в ДТП потрапив шкільний автобус. Внаслідок аварії шкільного автобуса в американському штаті Теннессі постраждали 23 дітей, є загиблі.

В поліції також підтвердили, що внаслідок ДТП є "кілька смертей", однак точну кількість поки не називають. За даними прокурора округу Гамільтон Ніла Пінкстона, в аварії загинули 6 дітей. П'ятеро з них - на місці ДТП, ще одна дитина померла в лікарні.