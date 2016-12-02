На Чернігівщині перекинувся автобус зі школярами, є постраждалі (фото)

В Ніжинському районі Чернігівської області легковик зіткнувся з мікроавтобусом, який перевозив школярів. Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні поліції.

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Водій "ЗАЗу", рухаючись по другорядній дорозі, не надав переваги в русі мікроавтобусу з учнями 10-11 класів. Діти їхали до сусіднього села на змагання з баскетболу.

Внаслідок зіткнення мікроавтобус виїхав на узбіччя та перекинувся. Троє неповнолітніх та водій мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілих доставил до Ніжинської районної лікарні.

За фактом ДТП відкрили кримінальну справу за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває розслідування.