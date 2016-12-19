З Алеппо евакуювали семирічну дівчинку, яка описувала в Twitter життя в облозі

У неділю ввечері з міста було евакуйовано щонайменше 350 осіб, евакуація триває в понеділок, про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на представника неурядової організації Syrian American Medical Society.

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Бана Алабед веде мікроблог англійською під ім'ям @AlabedBana. Їй допомагає мама, яка працює вчителькою. У своїх повідомленнях вони описували життя в обложеному місті.

В останньому повідомленні, опублікованому в неділю, мати дівчинки звертається за допомогою до турецького прем'єр-міністра та президента: "Будь ласка, зробіть все, щоб перемир'я дотримувалося, і визволіть нас звідси. Ми так втомилися", - говорилося в повідомленні.

Твіти дівчинки з обложеного Алеппо привернули увагу всього світу. 5 грудня вона раптово зникла з соціальних мереж, але пізніше стало відомо, що вона у безпеці.

Операція з вивезення мирних жителів Алеппо почалася 15 грудня. З цього моменту східну частину міста покинули кілька тисяч чоловік.