Із викраденого у Мальті літака почали виходити пасажири (фото, відео)

15:11, 23 грудня 2016
Світ
325 0

Люди виходять із викраденого лівійського літака Afriqiyah Airways Airbus A320 на злітно-посадковій смузі в аеропорту Мальти.

Пасажири виходять із викраденого літака / REUTERS

Люди почали виходит із викраденого лівійського літака Afriqiyah Airways Airbus A320 на злітно-посадковій смузі в аеропорту Мальти.

Про це повідомляє Reuters.

В першу чергу, звільняють жінок і дітей.

Читайте такожВикрадач літака на Мальті погрожує підірвати гранату

Як повідомляв УНІАН, авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт з внутрішнього маршруту, був захоплений.

Пасажири виходять із викраденого літака / REUTERS
REUTERS
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Викрадення лівійського лайнера
Теги: #літак#заручники#Мальта