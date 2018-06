Із викраденого у Мальті літака почали виходити пасажири (фото, відео)

Люди почали виходит із викраденого лівійського літака Afriqiyah Airways Airbus A320 на злітно-посадковій смузі в аеропорту Мальти.

Про це повідомляє Reuters.

В першу чергу, звільняють жінок і дітей.

Як повідомляв УНІАН, авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт з внутрішнього маршруту, був захоплений.

