Із викраденого у Мальті літака почали виходити пасажири (фото, відео)

Люди виходять із викраденого лівійського літака Afriqiyah Airways Airbus A320 на злітно-посадковій смузі в аеропорту Мальти.

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