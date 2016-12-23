Із викраденого у Мальті літака почали виходити пасажири (фото, відео)
15:11, 23 грудня 2016Світ
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Люди виходять із викраденого лівійського літака Afriqiyah Airways Airbus A320 на злітно-посадковій смузі в аеропорту Мальти.
Пасажири виходять із викраденого літака / REUTERS
Люди почали виходит із викраденого лівійського літака Afriqiyah Airways Airbus A320 на злітно-посадковій смузі в аеропорту Мальти.
Про це повідомляє Reuters.
В першу чергу, звільняють жінок і дітей.
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Як повідомляв УНІАН, авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт з внутрішнього маршруту, був захоплений.
Пасажири виходять із викраденого літака / REUTERS
Пасажири виходять із викраденого літака / REUTERS
Passengers begin leaving hijacked Libyan plane at Malta Airport; Maltese authorities say they are women and children https://t.co/GDVBBFNEu4pic.twitter.com/SCPoZOFMzO— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 23, 2016
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