У Росії ідентифікували першу жертву авіакатастрофи Ту-154 - ЗМІ

У Росії опізнали першу жертву авіакастрофи Ту-154 в акваторії Чорного моря, пише ТАСС з посиланням на джерела серед медиків у Москві.

Однак ім’я жертви не розголошується.

Читайте такожМіноборони РФ спростовує "ганебні інсинуації" про рятувальні жилети на жертвах катастрофи Ту-154

"У Москві, куди сьогодні вранці прибув перший літак з тілами загиблих під час катастрофи літака, почався процес упізнання. Опізнано першу жертву катастрофи", - сказав співрозмовник агентства.

Видання зазначає, що для надання допомоги родичам загиблих в морзі чергують бригади медиків і психологів.

Нагадаємо, літак російського Міноборони Ту-154зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту з Сочі.

На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли в Сирію, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака не вижив.