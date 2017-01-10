Експерт: Основна мета Китаю лежить значно далі, ніж мета РФ

Директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін розповів виданню Апостроф про вплив Китаю на зовнішньополітичний порядок денний, зокрема, про ситуацію у Південно-Східній Азії - регіоні, який Китай вважає виключно своєю сферою впливу, витісняючи конкурентів.

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"Ми бачимо, що в 2016 році йому, в принципі, вдалося отримати під контроль Філіппіни, які раніше входили до складу Сполучених Штатів Америки. Це дійсно великий успіх у китайській політиці в їх розумінні, тому я думаю, що після цього сигналу буде витіснення американо-японської присутності з території Південно-Східної Азії", - стверджує Баронін.

"Яким чином це буде відбуватися, складно сказати: або це буде з позиції м'якої сили, або це буде спроба силових дій, які ми спостерігаємо у відношенні того ж В'єтнаму в Південно-Китайському морі", - припустив експерт.

"Скоріше за все, Китай залишиться вірним своїй політиці батога та пряника, коли з одного боку буде демонструватися певна військова міць та силові дії щодо країн-опонентів, а з іншого боку вирішення питань буде проходити кулуарно, за домовленостями, з використанням значних фінансових ресурсів", - вважає Баронін.

"Вони досягають своїх цілей, але ми розуміємо, що початкова і основна мета Китаю лежить значно далі, ніж мета РФ. Китай розглядає тотальне і повне домінування у всьому світі. Питання в тому, який часовий період цієї мети", - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, розвідка США опублікувала доповідь, що попереджає про зростання ризику виникнення конфліктів між країнами і всередині країн - цей ризик буде зростати і протягом п'яти років досягне рівня часів "холодної війни".