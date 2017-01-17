Після конфузу з європейськими лідерами Трамп не упізнав власну дочку, написав повідомлення іншій дівчині

Іванка Майич розповіла BBC, що її чоловіка розбудили о 6 годині ранку дзвінки від журналістів, які повідомили йому, що її аккаунт згаданий у твіті Трампа.

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У своєму мікроблозі обраний президент процитував пост іншого про користувача, який з похвалою відгукувався про дочку Трампа.

Однак замість аккаунта Іванки Трамп - @IvankaTrump - у запису фігурує інше ім'я користувача @Ivanka, під яким зареєстрована Майич.

Користувачі швидко зрозуміли, що в записі міститься помилка, а сама Майич написала відповідне повідомлення Трампу.

"Я спустилася перевірити свій телефон, і побачила там стільки повідомлень. Це так незвично для мене - спілкуватися з ITV і BBC по 45 хвилин в день", - говорить Майич.

Жінка зізнається, що в "Твіттері" її вже не раз плутали з дочкою обраного президента США, проте вперше це викликало такий резонанс.

"Іванка - звичайне і дуже популярний слов'янське жіноче ім'я. Іноді мене також плутають з угорською компанією Ivanka Сoncrete", - говорить Майич.

При цьому вона зазначає, що рідко користується "Твіттером" і поки не вирішила, чи варто їй міняти ім'я користувача в мікроблозі.

"Я зареєструвалася в "Твіттері" в 2007 році. Все змінюється, і коли ти створюєш аккаунт, ніколи не думаєш про те, що одного разу батько Іванки Трамп стане президентом", - додала Майич.

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