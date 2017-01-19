Трамп придумав гасло для своєї президентської кампанії 2020 року
03:36, 19 січня 2017Світ
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Обраний президент США Дональд Трамп придумав гасло для своєї президентської кампанії 2020 року.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Washington Post.
«Збережемо Америку великою», — заявив Трамп.
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Також Трамп під час інтерв'ю попросив свого юриста зареєструвати нове гасло у відомстві по патентах і товарних знаків США.
На вибори 2016 року, за підсумками яких Трамп здобув перемогу, він йшов з гаслом "Зробимо Америку знову великої". За його словами, ця ідея прийшла до нього в кінці 2012 року.
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