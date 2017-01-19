Горбачова викликали до суду щодо подій під час розвалу СРСР

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Вручена повістка 28 грудня», - заявила суддя Айнора Корнелія Мацявичене.

Читайте такожГорбачов: Світ підійшов до небезпечної межі

За її словами, повістка була відправлена поштою на адресу Фонду Горбачова.

«Суду повернулось повідомлення про вручення повістки. На повідомленні, адресованому суду, стоїть підпис Михайла Горбачова», - зазначила суддя.

Раніше в Литві розпочався опитування постраждали в заворушеннях під час виходу з СРСР.

У січні 1991 року в Литві почалися акції протесту, після чого в республіку були перекинуті бійці спецпідрозділів, частин ВДВ, які зайняли низку стратегічних об'єктів. У ніч на 13 січня колона радянської бронетехніки попрямувала в центр Вільнюса. У ході зіткнень демонстрантів з військовими, що виступали на боці радянської влади, біля телецентру загинули 14 осіб, понад 600 було поранено.