В Японії горить нафтопереробний завод, евакуюють 3 тисячі осіб

Як передає «РІА Новости», інформація про постраждалих чи загиблих під час інциденту поки що не надходила.

За даними телеканалу NHK, загоряння було зафіксовано близько 16 години за місцевим часом.

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Згідно з попередньою інформацією, запалав контейнер з мастильними матеріалами, але офіційного підтвердження цих даних поки що немає. Повідомлень про звуки вибуху також не надходило.

Влада міста винесла рекомендації про евакуацію 2,9 тис. людей, які проживають поблизу заводу.