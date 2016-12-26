В Москві евакуювали три вокзали через загрозу вибуху

У Москві евакуювали три вокзали – Ярославський, Казанськи та Ленінградський через загрозу вибуху. Про це пише ТАСС з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Видання повідомляє, що раніше було повідомлено про евакуацію лише Ярославського вокзалу.

"З метою безпеки з приміщень всіх трьох вокзалів проводиться евакуація людей. Прибулі кінологи зі службовими собаками приступили до обстеження приміщень. Вживаються заходи для встановлення і затримання анонімного заявника", - сказав співрозмовник агентства.

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В той же час російська служба Бі-Бі-Сі повідомляє, що пасажиропотік кожного із вокзалів становить тисяча осіб щогодини.

Також повідомляється, що за результатами перевірки Ярославського та Казанського вокзалу вибухових речовин не виявлено, на ленінградському вокзалі триває перевірка.

Нагадаємо, 25 грудня вранці літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів незабаром після вильоту із Сочі.

На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли до Сирії, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами. Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя.

За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вижив. Наразі виявлено тіла 12 загиблих. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.