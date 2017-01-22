Екс-президент Гамбії забрав із державної скарбниці понад $11 мільйонів перед від'їздом з країни

Про це заявив новий президент Гамбії Адама Барроу, передає Reuters з посиланням на сенегальское радіо RFM.

«Згідно з отриманою нами інформацією, грошей в казні немає. Це те, що нам було сказано. Завтра після мого фактичного вступу на посаду ми уточнимо все це», – сказав Барроу.

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Радник нового лідера Гамбії Май Ахмад Фатті зазначив, що міністерство фінансів і ЦБ підтвердили повне виснаження скарбниці, додає Associated Press. Він звинуватив Джамме в тому, що той вкрав $11,4 млн державних запасів за останні два тижні свого правління.

За словами Фатті, в останні години правління Джамме вантажний літак також вивіз з Гамбії предмети розкоші, включаючи автомобілі. Сам Джамме зараз перебуває в Екваторіальній Гвінеї.