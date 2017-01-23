Лавров розгледів спільні позиції у зовнішньополітичних поглядах Трампа і Путіна

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто.

«Бачимо чимало моментів, що збігаються, з принципових питань, які стосуються бачення цілей зовнішньої політики, викладених Дональдом Трампом, і які дуже тісно перегукуються з тим, як президент Путін бачить зовнішньополітичні цілі Російської Федерації», - заявив Лавров.

Зокрема, за його словами, «по-перше, це опора на розвиток власної країни як база успішної зовнішньої політики, опора на зміцнення власної країни в інтересах своїх громадян».

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«По-друге, в основі дій на міжнародній арені Дональд Трамп явно висуває не ідеологію, не спроби втручання у справи інших держав, а просування корінних інтересів Сполучених Штатів» - сказав Лавров.

«Саме з таких позицій веде свою зовнішньополітичну діяльність і Російська Федерація. При цьому команда Трампа підкреслює, що, жорстко просуваючи свої інтереси, вони будуть готові поважати інтереси інших країн, і коли інтереси збігаються, вони будуть готові співпрацювати», - сказав він.

Крім цього, Лавров зазначив, що серед головних пріоритетів нової адміністрації США була названа боротьба з ІДІЛ, причому не симуляція цієї боротьби, а боротьба до повного знищення цього терористичного утворення.

«Тут вже в наявності збіг інтересів і Росії, і США, і багатьох інших держав, включаючи Угорщину. Навіть не знаю, хто може сьогодні відмовитися від того, що боротьба з тероризмом є головним пріоритетом для усіх нас», - сказав Лавров.

За його словами, «в наявності і концептуальна, і практична основа для взаємодії з антитерористичної проблематики».

Лавров додав, що РФ виходить з того, що потрібно дочекатися офіційних розстановок акцентів, викладення позицій з усіх основних міжнародних проблем адміністрацією США і дочекатися повного формування команди Трампа.

«Цілий ряд міністрів, які мають не останнє значення для зовнішньополітичної сфери, включаючи державного секретаря, поки не затверджені Сенатом і не призначені», - нагадав він.