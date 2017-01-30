У Кремлі розповіли, з чого може початись "потепління" у відносинах Росії і США

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Безумовно, вона (боротьба з тероризмом – ред.) може стати однією з головних відправних точок. Хоча наші двосторонні відносини настільки обширно проектуються на глобальний порядок денний, що, звичайно, не можна виключати, що будуть якісь ще теми. Але, безумовно, з точки зору найбільш небезпечних викликів, з якими доводиться стикатися світовій спільноті, включаючи дві наші країни,- це боротьба з тероризмом», - зазначив Пєсков.

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На запитання журналістів, які ще точки дотику бачить Москва, прес-секретар президента відповів: «Це питання стратегічної безпеки, взаємодія під час врегулювання регіональних конфліктів, це і безпосередньо наші двосторонні відносини».

«Власне, серед підприємців, бізнесменів двох країн саме затребувана більш сприятлива атмосфера, над створенням якої треба ще багато попрацювати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Білого дому, президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін під час телефонної розмови 28 січня говорили про співпрацю в боротьбі з "Ісламським державою" і досягнення миру в Сирії.