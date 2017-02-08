Сенатор США пропонує скасувати лотерею Green card та скоротити кількість дозволів на проживання

Про це він розповів низці американських ЗМІ, передає Голос Америки.

Законопроект під назвою “Reforming American Immigration for Strong Employment” (Реформа імміграції до США заради посилення працевлаштування - ред.) має бути представлено до Сенату у вівторок.

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Пропонований сенатором законопроект передбачає зменшення кількості дозволів на постійне проживання та роботу у США з майже мільйона на рік до близько 500 000, а його метою є сприяти американським громадянам працевлаштування та/або умови праці, яких ускладнились через значний рівень робочої міграції до США. Про це законодавець розповів в інтерв'ю консервативному американському виданню Breitbart News.

"Протягом кількох десятиріч ми стали свідками падіння заробітної платні у секторі малокваліфкованої робочої сили на 20% - це для осіб без шкільної освіти, і на 2% для тих, хто має диплом про шкільну освіту”, - розповів Коттон виданню . “Ті, хто має вищу освіту не мають цих проблем. Водночас ми спостерігаємо рекордну імміграцію - значна її складова - це некваліфіковані робітники. Звісно подібний рівень імміграції впливає на кількість вакансій для робочого класу та заробітну платню у царині малокваліфікованої праці. Тому я думаю, що ми маємо переорієнтувати нашу систему імміграції так, щоб вона захищала американських громадян".

"Дебати про імміграцію, головним чином, стосуються нелегальної імміграції, безпеки та діяльності прикордонників, але ми маємо систему легальної імміграції, яка не працює в інтересах американських робітників. Робітничий клас, люди, які працюють руками, займаються фізичною працею вже десятки років не бачили підвищення заробітної платні", - вважає сенатор.

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"Водночас ми спостерігаємо рекордні рівні імміграції в останні десятиріччя. Щороку видається мільйон "зелених карток" (Green card). Це означає, що щороку до країни додається кількість людей, співставна із населенням штату Монтана... Майже жодна із цих "зелених карток" не видається з огляду на кваліфікацію, чи реальну економічну потребу США. В результаті прибульці конкурують за робітничі вакансії і через це платня у секторі не зростає", - також розповів Коттон каналу Fox.

Законопроект Коттона також передбачає повне скасування диверсифікаційної лотереї, учасники якої можуть виграти "зелену картку".

"Диверсифікаційна лотерея не виконує жодної чітко гуманітарної, або економічної функції. Ця політика більше не приносить користі", - заявив Коттон виданню Breitbart.