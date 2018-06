Трамп звинуватив спецслужби США у "зливі" інформації пресі

Про це він написав у Twitter.

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

"Інформація незаконно передається неспроможним NY Times і Washington Post розвідувальним співтовариством (АНБ, ФБР?). Як було і з Росією", - написав він.

"Те, що розвідслужби, немов цукерочки, незаконно роздають секретну інформацію, це справжній скандал. Це дуже не по-американськи!" - додав Трамп.

Трамп також назвав повідомлення про його "російські зв'язки" безглуздими. На його думку, подібні звинувачення - спроба приховати помилки, які були допущені в ході виборчої кампанії кандидата на посаду президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон, яка програла вибори.

This Ukrainian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Як повідомлялося, за інформацією американської преси, члени президентської кампанії Дональда Трампа контактували з високопоставленими чиновниками російської розвідки за рік до виборів в США. Про це свідчать записи телефонних розмов.

Спецслужби США дізналися про зв'язки майже в той самий час, коли доводили причетність Кремля до втручання в президентські вибори і злому електронних скриньок представників Демократичної партії. Крім помічників, з російською розвідкою також мали контакти та інші люди з оточення президента США. У свою чергу з російського боку, крім розвідки, вступали в контакти і високопоставлені чиновники РФ.

Як повідомляв УНІАН раніше, спецслужби США вперше підтвердили достовірність частини доповіді про наявність в Росії компромату на президента Дональда Трампа. Підтвердження стосується відомостей про телефонні розмови, пов'язані з компроматом.