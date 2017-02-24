ФБР абсолютно не здатне зупинити витіки у ЗМІ - Трамп

Таку заяву Трамп зробив у своєму Twitter.

«ФБР абсолютно не здатне зупинити витоки, якими так давно пронизаний наш уряд. Вони не можуть навіть знайти витоки в самому ФБР. Засекречену інформацію, яка може мати руйнівний ефект для США, передають ЗМІ», — написав він.

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Він також розпорядився про те, щоб особи, що передають подібні дані ЗМІ, були негайно знайдені.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Дональд Трамп назвав найбільші американські ЗМІ "ворогами народу".