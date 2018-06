ФБР абсолютно не здатне зупинити витіки у ЗМІ - Трамп

Таку заяву Трамп зробив у своєму Twitter.

«ФБР абсолютно не здатне зупинити витоки, якими так давно пронизаний наш уряд. Вони не можуть навіть знайти витоки в самому ФБР. Засекречену інформацію, яка може мати руйнівний ефект для США, передають ЗМІ», — написав він.

Він також розпорядився про те, щоб особи, що передають подібні дані ЗМІ, були негайно знайдені.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Дональд Трамп назвав найбільші американські ЗМІ "ворогами народу".

The FBI is totally unable to stop the national security "leakers" that have permeated our government for a long time. They can't even......