У Франції назвали переможців кінопремії "Сезар" - найкращим фільмом визнали картину "Вона" (фото)
Володарем «Почесного Сезара» став американський актор і режисер Джордж Клуні.
У Парижі оголосили переможців французької кінопремії «Сезар», найкращим фільмом визнали кінокартину «Вона» режисера Пола Верховена. Про це повідомляється на сайті премії, передає РБК.
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Актрису Ізабель Юппер, яка зіграла головну роль в кінокартині, визнали найкращою актрисою.
У номінації «Кращий зарубіжний фільм» перемогу здобув фільм «Я, Деніел Блейк» режисера Кена Лоуча. За цю кінострічку британський режисер отримав «Золоту пальмову гілку» на 69-му Каннському фестивалі у травні минулого року.
Актор Гаспар Ул'єль, який знявся в картині Ксав'є Долана, виграв в номінації «Краща чоловіча роль», а нагороду за «Кращу чоловічу роль другого плану» отримав Джеймс Тьєррі, який зіграв у фільмі «Шоколад».
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Володарем «Почесного Сезара» став американський актор і режисер Джордж Клуні.
Кінопремія «Сезар» щорічно вручається у Франції з 1976 року. Члени журі Французької академією кінематографічних мистецтв і техніки визначають переможців шляхом таємного голосування.