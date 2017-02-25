У Франції назвали переможців кінопремії "Сезар" - найкращим фільмом визнали картину "Вона" (фото)

У Парижі оголосили переможців французької кінопремії «Сезар», найкращим фільмом визнали кінокартину «Вона» режисера Пола Верховена. Про це повідомляється на сайті премії, передає РБК.

Читайте такожМюзикл "Ла-Ла Ленд" став тріумфатором на врученні престижної кінопремії "Бафта"

Актрису Ізабель Юппер, яка зіграла головну роль в кінокартині, визнали найкращою актрисою.

У номінації «Кращий зарубіжний фільм» перемогу здобув фільм «Я, Деніел Блейк» режисера Кена Лоуча. За цю кінострічку британський режисер отримав «Золоту пальмову гілку» на 69-му Каннському фестивалі у травні минулого року.

Актор Гаспар Ул'єль, який знявся в картині Ксав'є Долана, виграв в номінації «Краща чоловіча роль», а нагороду за «Кращу чоловічу роль другого плану» отримав Джеймс Тьєррі, який зіграв у фільмі «Шоколад».

Читайте такожУкраїнський фільм став лауретом міжнародної кінопремії в Лос-Анджелесі

Володарем «Почесного Сезара» став американський актор і режисер Джордж Клуні.

Кінопремія «Сезар» щорічно вручається у Франції з 1976 року. Члени журі Французької академією кінематографічних мистецтв і техніки визначають переможців шляхом таємного голосування.