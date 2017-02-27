Трамп хоче збільшити витрати на оборону і скоротити фінансування низки держорганів - ЗМІ

Як стверджує видання The New York Times, глава Білого дому має намір при цьому скоротити фінансування низки держорганів, зокрема, федерального агентства США з охорони навколишнього середовища, передає ТСН.

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Без змін повинні залишитися витрати на програми пільгового соціального забезпечення і медичного страхування.

Президент США Дональд Трамп хоче серйозно збільшити фінансування і суттєво модернізувати Збройні сили США, щоб зберегти військове лідерство в світі.

"Ми суттєво модернізуємо всю нашу військову міць - наступальну, оборонну, всю. Вона буде більше, краще і сильніше, ніж коли-небудь раніше", - заявив президент США. За його словами, ніхто в світі не захоче мірятися силами з США.