Уряд Ізраїлю схвалив ініціативу по декриміналізації марихуани

«З одного боку, ми відкриті майбутньому. З іншого – ми також розуміємо небезпеки і будемо намагатися знайти баланс», – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає Reuters.

Раніше реформу запропонував міністр громадської безпеки країни Гілад Ердан. Тепер декриміналізацію повинен ратифікувати парламент країни.

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Як передає Republic, видання The Times Of Israel зазначає, що, згідно з пропозицією антинаркотичного відомства Ізраїлю, за одноразове вживання марихуани порушник повинен буде заплатити штраф у розмірі тисячі шекелів (~$270), вдруге штраф подвоїться, і лише багаторазові порушення, як і раніше, будуть відноситися до кримінальних злочинів.

Для подальшої розробки ініціативи буде створена спеціальна група, додає видання.