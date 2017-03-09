На вокзалі в Дюссельдорфі чоловік із сокирою поранив кількох людей

Щонайменше п'ятеро осіб дістали ушкодження Deutsche Welle.

Поліція повідомила, що затримала двох підозрюваних, однак пошуки й далі тривають. Інформація щодо мотивів нападу відсутня.

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За даними Німецької залізниці, вокзал Дюссельдорфа евакуювали й заблокували входи та виходи. Потяги проходять повз станцію або об'їжджають її.

Очевидці на місці події повідомляють, що бачили, як поранених забирали лікарі. Біля вокзалу знаходяться численні карети "швидкої".