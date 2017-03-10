Діти, які загинули під час пожежі в Гватемалі, сиділи в зачиненій на замок кімнаті

Про це заявили в прокуратурі з прав людини центральноамериканської країни, передає РИА Новости.

За останніми даними лікарів, трагедія вже забрала життя 34 дітей. Крім загиблих на місці 19 підлітків, ще 15 померли в лікарнях від отриманих опіків.

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Прокурор зазначила, що двері і вікна кімнати були надійно закриті, а таку високу концентрацію підлітків у маленькому просторі вона пояснила покаранням з боку керівництва центру за масова втеча вихованців, що стався напередодні пожежі.

Раніше повідомлялося, що причиною пожежі міг стати підпал одним з вихованців свого матраца на знак протесту проти поганого поводження і харчування, після чого полум'я перекинулося на інші приміщення. Зараз дітей з центру переводять в інші заклади, приблизно 200 підлітків вже розміщені в інших центрах. Всього ж у момент трагедії там знаходилося близько 600 дітей.