Мей закликала Захід активніше протистояти російській дезінформації на Балканах
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей закликала Захід посилити протидію російській дезінформаційній кампанії, яка дестабілізує ситуацію на Західних Балканах.
Про це британський прем'єр заявила в четвер на зустрічі з лідерами ЄС. Текст її виступу опублікований на сайті британського уряду, передає РБК.
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Мей заявиа, що стурбована «зростаючою нестабільністю» в цьому регіоні і викликаними цим ризиками для «колективної безпеки».
«У світлі недавніх спроб влаштувати державний переворот в Чорногорії я попрошу нас зробити більше для протидії російській дезінформаційній кампанії, яка дестабілізує ситуацію, і зробити більш зримою зацікавленість Заходу цим регіоном», – заявила Мей.
Раніше УНІАН повідомляв, що спеціальний державний прокурор Чорногорії Миливое Катніч звинуватив російські державні органи в причетності до спроби перевороту під час виборів в країні.
Нагадаємо, за інформацією газети Vijesti, до спроби перевороту в Чорногорії 16 жовтня причетна група "російських націоналістів". Також група готувала вбивство прем'єр-міністра Міло Джукановіча.