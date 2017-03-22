Шварценеггер потролив Трампа через падіння рейтингу (відео)

Після того, як рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа впав до нового мінімума, сягнувши 37%, його потролив американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер.

"Дональде, ось рейтинги – і тебе затопило. Отакої, тепер ти в тридцяти (відсотках). Але чого ти очікував? Я маю на увазі, після того, як скасував позашкільну програму для дітей та забрав "їжу на колесах" для бідних людей? Це не те, що ти називаєш "зробити Америку великою знову". Годі тобі. Хто є твоїм радником" - сказав він у своєму відеозверненні до глави держави, передає ТСН.

Також він порадив йому піти до звичайної школи - Hart Middle School в Вашингтоні, у шести кварталах від Білого дому.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у своєму зверненні актор пропонував президенту помінятися місцями роботи.

«Гей, Дональд, є чудова ідея: чому б не помінятися роботами - ти знову будеш керувати на ТБ, тому що такий експерт з рейтингів, а я візьму твою роботу, і люди нарешті зможуть знову спати спокійно», - сказав Шварценеггер.

Представник актора пізніше опублікував заяву, в якому зазначив, що «Арнольд молиться за те, що президент Трамп почне покращувати свої власні рейтинги, які є найгіршими в історії для нового президента».