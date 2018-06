Шварценеггер потролив Трампа через падіння рейтингу (відео)

Після того, як рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа впав до нового мінімума, сягнувши 37%, його потролив американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер.

"Дональде, ось рейтинги – і тебе затопило. Отакої, тепер ти в тридцяти (відсотках). Але чого ти очікував? Я маю на увазі, після того, як скасував позашкільну програму для дітей та забрав "їжу на колесах" для бідних людей? Це не те, що ти називаєш "зробити Америку великою знову". Годі тобі. Хто є твоїм радником" - сказав він у своєму відеозверненні до глави держави, передає ТСН.

Також він порадив йому піти до звичайної школи - Hart Middle School в Вашингтоні, у шести кварталах від Білого дому.

Hey, @realDonaldTrump, I have some advice. See you at Hart Middle School? Here's more info about #afterschool: https://t.co/NOgdhBHyyppic.twitter.com/NQI2OdVqtF