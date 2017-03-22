У російській глибинці не задоволені кількістю безкоштовного хліба від благодійника (відео)

Росіяни скаржаться на бізнесмена з міста Струніно, який роздає безкоштовний хліб, бо певні, що чоловік віддає їм лише частину від виділеного Путіним.

Як йдеться в сюжеті ТСН, власник магазину друкує талони для бідних, за місяць людина може використати 10 таких талонів. І за кожним з них можна отримати батон і півбуханця чорного хліба.

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Росіяни впевнені, що безкоштовний хліб їм виділив Путін чи місцева влада, а власник магазину віддає людям лише частину. Тому надсилають скарги до прокуратури та в адміністрацію президента, мовляв отримують допомогу не в повному обсязі.

Насправді бізнесмен допомагає жителям міста вже вісім років за власної ініціативи.