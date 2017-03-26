У Бангладеш оточені поліцією ісламісти влаштували вибух, загинули шість осіб

Вибухи на північному сході Бангладеш забрали життя шести людей. Ще 50 осіб отримали поранення, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Серед загиблих - двоє поліцейських. Поранення отримали і місцеві жителі, і співробітники правоохоронних органів. Кілька чоловік у критичному стані.

Поліція більше доби тому виявила і оточила групу екстремістів у місті. Бойовики забарикадувалися в житловому п'ятиповерховому будинку, де в той момент знаходилися близько 70 місцевих жителів.

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У поліції стверджують, що пропонували ісламістам здатися, але ті відмовилися. За підтримки бронетранспортерів бійці спецназу почали штурм, після чого пролунав вибух.

Відповідальність за акцію взяла на себе угруповання "Ісламська держава". Втім, влада Бангладеш заперечують, що в країні є бойовики ІД. Вони стверджують, що акція - справа рук місцевого ісламістського угрупування "Джамаат-ул-Муджахеддін Бангладеш".

В минулу п'ятницю і тижнем раніше смертники двічі приводили в дію вибухові пристрої поблизу блокпостів сил безпеки, виставлених у міжнародному аеропорту столиці країни Дакки.

Так, 24 березня смертник підірвав себе біля поліцейського поста. Ніхто не постраждав. 17 березня смертник привів у дію вибуховий пристрій біля табору батальйону швидкого реагування Ашконе, за півкілометра від столиці країни. Два офіцери отримали поранення.