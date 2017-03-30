Кількість сирійських біженців на Близькому Сході перевищила 5 мільйонів осіб

Кількість біженців із Сирії, які перебувають в Туреччині, Лівані, Йорданії, Іраку та Єгипті, перевищила 5 млн осіб. Про це повідомив у четвер, 30 березня, Верховний комісаріат ООН по справах біженців (UNHCR). Майже 500 тисяч сирійських біженців розміщені в таборах тимчасового проживання, як повідомляє DW.

Протягом усього 2016 року кількість біженців з Сирії в цих країнах трималася на рівні 4,8 млн людей, зазначає агентство Reuters. Проте новітні дані, зібрані UNHCR і владою Туреччини, показали зростання числа біженців з початку 2017 року.

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У цих даних UNHCR не враховані сирійці, які отримали притулок в інших країнах, зокрема, в державах ЄС. В одній тільки Німеччині в 2016 році, згідно з даними Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF), із запитом про надання притулку, звернулися понад 250 тисяч сирійців.

Згідно з офіційними даними, в 2015 році в Сирії проживали 18,5 млн осіб.