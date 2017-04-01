У Сенаті США відмовилися надати Флінну імунітет в обмін на свідчення про Росію

Комітет з розвідки Сенату США відхилив прохання колишнього радника президента з національної безпеки Майкла Флінна щодо імунітету в обмін на його показання в розслідуванні про російське втручання в 2016 році в президентські вибори.

За словами журналістки телеканалу NBC Кейсі Хант, в комітеті заявили, що відхилили пропозицію Флінна «принаймні цього разу», передає видання The Hill.

Розслідування про втручання у вибори триває, тому таке рішення не обов'язково виключає угоду в майбутньому.

Голова комітету Річард Барр на початку тижня дав зрозуміти, що Флінн буде потенційним свідком у розслідуванні.

Флінн, колишній співробітник розвідки, був звільнений в лютому після того, як зізнався, що він без відома віце-президента США Майка Пенса мав розмову з послом Росії Сергієм Кисляком.

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Комітет з розвідки сенату зробив запити на 20 людей, які будуть опитані у зв'язку з розслідуванням, і п'ять з цих опитувань вже заплановані, сказав Барр.

Решта 15 опитувань будуть «ймовірно» заплановані протягом найближчих 10 днів. За словами Барра, серед тих, кого планують опитати – зять президента США Дональда Трампа і його старший радник Джаред Кушнер.

Комітет буде планувати своє інтерв'ю з Кушнером тільки тоді, коли «ми точно знатимемо обсяги того, що потрібно питати», сказав Барр, додавши, що надання одного переконливого пояснення відхилить пропозицію Флінна.

Видання зазначає, що пропозиція імунітету в обмін на свідчення є загальною для всіх свідків. Конгрес може надати такий захист, але законодавці, зазвичай, роблять це тільки після консультацій з Міністерством юстиції, щоб уникнути порушень федерального розслідування.

Міністерство юстиції може відкласти угоду щодо імунітету, але не може заблокувати її повністю.